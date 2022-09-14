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الأربعاء، 14-09-2022 11:18 ص

رقم خيالي ايرادات فيلم براد بيت Bullet Train بعد شهر على طرحه

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الوكيل الإخباري-حقق فيلم Bullet Train للنجم العالمي براد بيت إيرادات وصلت إلى 211 مليونًا و844 ألف دولار بدور العرض حول العالم، بعد شهر على طرحه، حيث طرح يوم 5 أغسطس الماضي.

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وانقسمت إيرادات الفيلم بين 92 مليونًا و544 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و119 مليونًا و300 ألف دولار بدور العرض حول العالم.


فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، وتدور أحداث فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذي يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

 

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