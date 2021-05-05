'رقم صادم'.. الكشف عن مقدار ثروة الفنان عادل إمام!

الوكيل الاخباري - كشفت عدة مواقع فنية، ثروة الفنان المصري، عادل إمام، مؤكدة أنه أصبح أغنى فنان في مصر.



وقال موقع "CELEBRITY NET WORTH"، إن مقدار ثروة الزعيم عادل إمام بلغ حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا، مؤكدة أنه جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن.



وقدم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية التي تتجاوز 150 عملا وتنوعت بالكوميديا والقضايا الاجتماعية والسياسية.

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وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا خبرا يفيد بإصابة الممثل المصري عادل إمام بفيروس كورونا، فيما نقل موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، أن هذه أخبار "غير صحيحة".



ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا، مشيرا إلى أن عادل إمام "لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي"، وأكد أنه "حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي".



وعادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، كان آخرها بداية الشهر الماضي، ووقتها قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن "كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد شائعات"، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.

سبوتنيك