الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 10:40 ص

رقم صادم... حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها في أمريكا

334806_0


الوكيل الإخباري_ كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية لتجميل أنفها.

اضافة اعلان

وقالت حورية فرغلي، في تصريحات مع "صحيفة الوطن" المصرية، إن تكلقة العمليات الجراحية الأربعة وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنيه، لافتة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق الذي أقامت به.


ولفتت إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك، نافية تلقيها مساعدة مادية من قبل البعض، وقالت: "لن أقبل على نفسي مساعدة مالية من أحد ولن أطلبها".


وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.

المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_12_28_17_33_10_220

كريم عبد العزيز يكشف تطورات والده الصحية

6528886-2144021553

صابر الرباعي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

127-234238-amr-diab-beauties_700x400

عمرو دياب يكشف عن موعد حفله الغنائي في السعودية

52104975_10161524714580061_1732188077440368640_o-1

رولا بقسماتي تعلن عن جديدها

7cd3323a-5551-479e-aba4-0b6767893fb5

وفاة مقدم اخبار عربي شهير بعد صراع مع المرض - صور

جورج-وسوف-1

عودة الفنان جورج وسوف لطرح اغانيه

أخبار متعلقة
حورية-فرغلي-في-اول-تصريح-لها-بعد-نجاح-عمليتها-في-امريكا

حورية فرغلي تكشف ما فعلته لتوفير تكاليف علاجها في أمريكا

220215201328442169058

حورية فرغلي تكشف وجهها لأول مرة بعد اجراء 4 عمليات خطيرة.. شاهد

669

حورية فرغلي تكشف حقيقة وجود آثار جانبية للعمليات التي أجرتها

220213115221631443426

تعليق مؤثر للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لـ4 عمليات جراحية خطيرة