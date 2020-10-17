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السبت، 17-10-2020 12:36 م

رنا الأبيض تكشف تفاصيل شخصيتها في باب الحارة

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية رنا الأبيض عن استعدادها لتصوير مشاهدها في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" ، حيث انها ستظهر بشخصية "المحامية جولي" التي غابت عن الجزء العاشر وظهرت سابقاً في الجزء التاسع.

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واشارت الى ان جولي ستكون سنداً لأهل الحارة الجديدة "حارة الصالحية" بعدما هدم الاحتلال الفرنسي حارة الضبع.


المصدر : الفن 

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