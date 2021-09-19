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الأحد، 19-09-2021 04:17 م

رنا سماحة في الاستوديو لتسجيل حبيب مامي - صورة

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الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة المصرية رنا سماحة لطرح أغنية جديدة بعنوان "حبيب مامي"، بعد أن إنتهت من تسجيلها مؤخراً.

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الأغنية من كلمات محمد حسن رؤول، ألحان محمد فخراني وتوزيع جلال فهمي ومكساج ماهر صلاح.


يشار إلى رنا حامل بطفله من زوجها الملحن المصري سامر أبو طالب، وكان أصدر مكتبها بياناً يحذر من تداول الأخبار الكاذبة حول إنفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.


وجاء في البيان :"تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة ، وتؤكد أن ما يتم نشره - على لسانها - من أخبار عن إنفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع ، فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي اشاعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها.


 

المصدر - الفن 

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