الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 11:38 ص

روان بن حسين بعد الغناء إلى التمثيل - صور

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الوكيل الإخباري - أعلنت العارضة والمغنية الكويتية روان بن حسين دخولها مجال التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل خليجي بعنوان "ذهبت مع الماء".

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وزفت روان الخبر بمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي فكتبت :"ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل "ذهبت مع الماء" مع عرّاب المخرجين في الخليج العربي، الاستاذ محمد دحام الشمري. بالرغم من ان أغلب العملاء اللي اشتغل معاهم علاقتي فيهم من سنين، بحياتي ما اشتغلت مع ناس شهر كامل اصبّح عليهم وامسّي عليهم . 

 

وقد بارك لها الفنان والملحن الكويتي عبد العزيز لويس كاتباً :"شاطرة ومبروك كل التوفيق يا رب"، لتجيبه الله يبارك فيك

 

يصير أطمع بهالمناسبة وأقولك ابي لحن".

 

إشارة إلى أن المسلسل الخليجي «ذهبت مع الماء» مقرر عرضه خلال رمضان المقبل على عدد من الفضائيات الخليجية، والعمل من تأليف منى الشمري ويناقش في بطولته الفنان جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العمري، فيّ الشرقاوي، حمد العماني، وعدد من الممثلين الشباب، هموم الشباب، والمشاكل الاعتيادية بين الأم وأولادها.

 

 

المصدر - الفن 

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