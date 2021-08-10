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الثلاثاء، 10-08-2021 12:53 م

​روان بن حسين تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت روان بإطلالة كاجوال في أحد الأماكن العامة بملابس بيضاء ووضعت نظارات شمس أضافت على إطلالتها جمالاً.


وكانت روان قد كشفت مؤخرا عن تلقيها للمرة الثانية جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا، لعدم إعتراف عدد كبير من دول العالم باللقاح الأول الذي أخذته خلال فترة إقامتها في الإمارات.


وفاجأت روان متابعيها عبر خاصية "الستوريز" بصورة لها توثق من داخل المستشفى لحظة حصولها على لقاح "فايزر"، ودعت من يشاهدها للمضي قدماً لأخذ التلقيح وحماية الأرواح.


وأوضحت روان الأمر من خلال تعليق كتبت فيه: "ما قلت لكم، أخذت أول جرعة من لقاح فايزر لأن لقاح سينوفارم اللي أنا أخذته كثير دول حول العالم مش معتمدته منها بلدي الكويت".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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