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الثلاثاء، 20-10-2020 03:37 م

روبرت ريدفورد يُفجع بوفاة إبنه بعد معاناة مع السرطان

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الوكيل الإخباري _ بعد معاناة مع مرض السرطان توفي "جيمس ريدفورد" نجل النجم والمنتج الأميركي روبرت ريدفورد، عن عمر ناهز الـ58 عاماً .

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وقد أعلنت زوجته "كايل" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبر وفاته ، حيث انها قالت : "لقد عاش حياة جميلة ومؤثرة وكان محبوبًا من قبل الكثيرين، سوف نفتقده بشدة".


يذكر ان الراحل جيمس كان يحارب السرطان، وأجرى عملية زرع كبد عام 1993، وأصبح مدافعاً عن زراعة الأعضاء، كما أطلق معهد جيمس ريدفورد للتوعية بزراعة الأعضاء.

 

المصدر : الفن 

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