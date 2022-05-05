الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن يدين السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

حماس: اقتحام الأقصى "تصعيد خطير ينذر بانفجار شامل"

وفيات الخميس 5-5-2022

أردنيات يتصدرن قائمة فوربس لـ 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية - أسماء

أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا مخطط إدخال المستوطنين للأعلام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي يتباطأ لكنه لا يقترب من الركود

ارتفاع أسعار الذهب 90 قرشا محليا

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء ما فات من رمضان؟ الافتاء تجيب

الخميس، 05-05-2022 11:00 ص

روجينا ترد بعد هجوم الجمهور عليها بسبب صورتها خلال أداء العمرة

2022_5_4_19_37_30_337


الوكيل الإخباري - ردت الفنانة روجينا على الانتقادات الموجهة لها، بعدما هاجمها الجمهور بسبب ترويجها لمسلسلها القادم ستهم خلال ادائها العمرة في رمضان. 

اضافة اعلان

 

وبدأت روجينا تعليقها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بآية قرآنية: "وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ".


وتابعت: " ما بالك بقى لما تبدأ عملك ده وتجدد نيتك فيه وإنت في بيت ربنا بتدعيه يوفقك ويرشدك الطريق الصحيح وتستمد منه البركة وتسأله النجاح اللي أدهولك فمسلسل ، ومش سبحانه وتعالى اللي قال في حديث قدسى (أنا عند ظن عبدي بي)".


وأضافت: "وأنا يارب أظن بك النجاح في مسلسلي الجاي (ستهم) دعواتكم بقى، الحمد والشكر لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".


وكانت روجينا قد أثارت الجدل بالصورة التي نشرتها من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ترويجا لمسلسلها الجديد "ستهم". (مصراوي)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e8c5ce61606e28d73098a2c5e0565be4

ديو غنائي يجمع اليسا بسعد لمجرد

6aa7149a180364b9a9223f61a7f26ec6

إصابة نجم برنامج المواهب البريطاني بالشلل

420224124020269468197

قرار رسمي بحق زوج منة عرفة

س

حقيقة طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة - تفاصيل

main_image6272ecd6e7d12

ياسر جلال يكشف كواليس تصوير مسلسل الاختيار

السعودية

وفاة فنان سعودي بعد صراع مع المرض

أخبار متعلقة
420224124020269468197

قرار رسمي بحق زوج منة عرفة

medium_2022-04-29-afa5403a69

الساحة الفنية تودع الفنان المصري عزت بدران

22-04-22-764812060

تسريبات: فان دام لم يتعاون مع رامز جلال ومن ظهر شبيهاً له

1027e83dcf

نجاة رانيا محمود ياسين من موت محقق في تصوير انحراف

12591

فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من فيسبوك

image

محمد رمضان يحيى حفل في عمان بعيد الاستقلال - صور