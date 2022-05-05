روجينا ترد بعد هجوم الجمهور عليها بسبب صورتها خلال أداء العمرة

الوكيل الإخباري - ردت الفنانة روجينا على الانتقادات الموجهة لها، بعدما هاجمها الجمهور بسبب ترويجها لمسلسلها القادم ستهم خلال ادائها العمرة في رمضان.

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وبدأت روجينا تعليقها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بآية قرآنية: "وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ".



وتابعت: " ما بالك بقى لما تبدأ عملك ده وتجدد نيتك فيه وإنت في بيت ربنا بتدعيه يوفقك ويرشدك الطريق الصحيح وتستمد منه البركة وتسأله النجاح اللي أدهولك فمسلسل ، ومش سبحانه وتعالى اللي قال في حديث قدسى (أنا عند ظن عبدي بي)".



وأضافت: "وأنا يارب أظن بك النجاح في مسلسلي الجاي (ستهم) دعواتكم بقى، الحمد والشكر لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".



وكانت روجينا قد أثارت الجدل بالصورة التي نشرتها من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ترويجا لمسلسلها الجديد "ستهم". (مصراوي)

