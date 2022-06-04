"روح الروح" لـ حمادة هلال تتصدر الترند لليوم التاسع على التوالي

الوكيل الإخباري-احتفل الفنان المصري حمادة هلال بتصدر أغنيته الجديدة "روح الروح"، الترند على يوتيوب لليوم التاسع على التوالي، حيث نشر الفنان المصري مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع الواصل الاجتماعي، وعلّق عليه قائلا: "الحمد لله، لليوم التاسع أغنية روح الروح تريند يوتيوب ميوزك رقم واحد".



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وقد تصدرت الأغنية التريند في 12 دولة عربية، وهي: "مصر، الإمارات، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، لبنان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن".



يذكر أن حمادة هلال كان قد حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسله "المداح 2 أسطورة الوادي"، والذي تدور أحداثه حول الإنس والجن، وشارك في بطولته الممثلون هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، حنان سليمان وغيرهم. المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.





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