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الأربعاء، 06-10-2021 10:00 ص

روسيا تعلن عن تصوير فيلم كامل في الفضاء بعنوان التحدي

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الوكيل الإخباري - يقترب فيلم «التحدي» الذي يصور في الفضاء من عمليات المباشرة في إنجازه، ليشق بذلك طريقاً جديداً للسينما يتموضع في عوالم الفضاء، وذلك بعد أن التحمت، أمس، مركبة «سويوز-إم إس 19» بالمحطة الفضائية الدولية.

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وعلى متنها أول طاقم سينمائي بالمحطة الفضائية الدولية، ويضم في عداده كلاً من المخرج كليم شيبينكو، والممثلة يوليا بيريسيلد، ورائد الفضاء أنطون شكابليروف.

وحسب موقع روسيا اليوم، هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى المحطة الفضائية الدولية سينمائيون محترفون.


وكانت المركبة قد انطلقت من المطار الفضائي «بايكانور» بكازاخستان، أمس، حيث يعتزم المخرج والممثلة تصوير أول فيلم سينمائي في المحطة الفضائية الدولية.


ويحمل الفيلم عنوان «التحدي»، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء. ويتعين على الطاقم تصوير حوالي 35 - 40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيقضي بيريسليد وشيبينكو 12 يوماً هناك، ثم يعودان على متن مركبة الفضاء «سويوز إم إس-18» مع رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، الموجود في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل. 

 

المصدر - البيان 

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