روعة السعدي: الإنترنت ثاني أسوء اختراع في العالم وأتمنى أن يزول

الوكيل الإخباري-أعربت الممثلة السورية روعة السعدي عن استيائها من استخدام البعض لوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة.

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وكتبت روعة السعدي عبر صفحتها الخاصة: "الإنترنت من المفترض أن يكون أجمل اختراع في العالم.. بس نحن فهمانين الموضوع غلط، ما لازم يتواجد بين ايدين مين ما كان".



وأضافت: "صرت أتمنى لو ما انوجد هيك اختراع من الأساس، بالنسبة لالي هو تاني أسوأ اختراع في العالم لأنو أول اسوء اختراع هو الجوال".



وكانت قد أطلت روعة السعدي خلال الموسم الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل "حارة القبة" تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي.



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