رياض قصري إبن وردة الجزائرية يوضح حقيقة تعرض والدته للضرب

الوكيل الإخباري - كشف رياض قصري، إبن الفنانة وردة الجزائرية، في ظهور إعلامي له، حقيقة تعرض والدته للعنف المنزلي خلال فترة زواجها على يد والده بليغ حمدي.



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نفى قصري هذا الخبر وقال خلال لقائه في برنامج B My Guest مع الإعلامي بلال العربي: "هذه إهانة، الناس تقول وردة تنضرب، وردة متنضربش، متولدش من يرفع يده عليها، لم تقبل بذلك".



وأضاف "والدتي لم تسمح لأحد بأن يتعدّى عليها بالضرب، ولا أعلم ما إذا كان هذا سبب انفصالها عن بليغ حمدي أم لا، لكنها شخصية لا تقبل بهذه التصرفات، وليس لديّ أي اعتراض على قصة حب والدتي وبليغ حمدي، لكن اعتراضي على عدم تقديره لها، وأنه لم يحافظ عليها".



وأكد قصري أن الاحترام بين والديه دام، حتى وبعض الطلاق. كما نفى خبر منع دخولها الجزائر، إذ كانت تزور أبناءها هناك باستمرار.

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