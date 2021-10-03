ريان يطلق بيشتقلك جرحي - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلق الفنان اللبناني ريان الفيديو الترويجي لاغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بيشتقلك جرحي"، من كلمات أحمد عصام وألحان أحمد العقاد وتوزيع موسيقي ماجد ضاهر وتولّى محمد المقهور الميكس والمسترينغ.

اضافة اعلان

اما الكليب فهو من توقيع المخرج أحمد النعناع، ومن المتوقع طرحه كاملاً على مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الموسيقية يوم 5 تشرين الأول المقبل.



وظهر ريان في الفيديو الى جانب طفلة صغيرة يلاعبها الى جانب أمها.



يذكر أن الفنان ريان سبق أن طرح خلال الصيف أغنية جديدة بعنوان "بعدك بتحن" واستعان فيها بأغنيته السابقة "أحلى غرام" التي لاقت رواجاً كبيراً في بداياته.

المصدر - الفن