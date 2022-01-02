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الأحد، 02-01-2022 01:29 م

ريتا حرب تخفي وجهها المصاب خلف ممثل سوري - صورة

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الوكيل الإخباري - لا تزال الممثلة والإعلامية ريتا حرب في اسطنبول حيث تخضع للعلاج بعد حادث السير المروع الذي تعرّضت له في تركيا في تشرين الثاني الماضي ونجت منه بأعجوبة.

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ونشرت ريتا صورة على صفحتها على "انستغرام" ظهرت فيها برفقة الممثل السوري سامر المصري، مخفية وجهها وراءه، وعلقت: "سامر الخيّ والزميل والصديق ع وجك اكيد السنة رح تكون حلوة على أمل بوقت قريب بطل مخبيي وجي... نحنا هيك إستقبلتا 2022 على أمل تكون حاملي خير وصحة للجميع".

 

لبنان 24 

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