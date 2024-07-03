الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

أسعار الذهب في الاردن اليوم

بيان هام بشأن العطلة الرسمية

مصر: حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية وتغييرات في 20 حقيبة وزارية الأربعاء

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 24 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية

اختتام فعاليات مسابقة آرميثون 2024 السنوية

دهس مواطن في عمان

الانتخابات الرئاسية التونسية يوم 6 تشرين الأول

التربية: إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي خلال أسبوعين

زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشا على مصانع للذخيرة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

الأربعاء، 03-07-2024 09:36 ص

ريتا حرب تعلن عن موسم ثاني من برنامج "قسمة ونصيب"

ريتا-780x470


الوكيل الإخباري- بعد النجاح الباهر الذي حققه برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" وتسجيله لملايين المشاهدات على كافة منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" 516 مليون و"تيكتوك" 325 مليون و"يوتيوب" 961 مليون، أعلنت النجمة ريتا حرب من خلال فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" عن موسم جديد من "قسمة ونصيب" الذي يعرض عبر القناة الخاصة بالبرنامج على موقع "يوتيوب".

اضافة اعلان


وكانت ريتا حرب قد نوهت خلال الفيديو المنشور بأن ملايين المشاهدات حول العالم جعلت من برنامج "قسمة ونصيب" الرقم واحد عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".

 

لها




 




 

 


 

إقرأ ايضا
202472125059497VT

بعد تأجيلات متكررة.. فيلم "الجواهرجي" يعرض في هذا التوقيت!

195918

وائل كفوري يستعد لحفل "كامل العدد" في قرطاج

436609_12_1719864158

"الثقافة" تستجيب لنبض المواطنين.. مهرجان جرش.. صبغة وطنية تعكس التضامن مع غزة

8178ce85f7f60a26a8c780c7cb7bd87e

مهرجان جرش يعود بنجوم المقاومة والصمود

668392ed4236047d074b5ecc

بالفيديو.. عبدالله الرويشد يظهر على كرسي متحرك في ألمانيا

2024721611750EG

بين الدراما والموسيقى.. يوسف الخال يكشف أحدث أعماله

أخبار متعلقة
202462921595819SW

نخبة من نجوم الصف الأول في برنامج "بيت السعد"