ريتا حرب تعلن عن موسم ثاني من برنامج "قسمة ونصيب"

الوكيل الإخباري- بعد النجاح الباهر الذي حققه برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" وتسجيله لملايين المشاهدات على كافة منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" 516 مليون و"تيكتوك" 325 مليون و"يوتيوب" 961 مليون، أعلنت النجمة ريتا حرب من خلال فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" عن موسم جديد من "قسمة ونصيب" الذي يعرض عبر القناة الخاصة بالبرنامج على موقع "يوتيوب".

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وكانت ريتا حرب قد نوهت خلال الفيديو المنشور بأن ملايين المشاهدات حول العالم جعلت من برنامج "قسمة ونصيب" الرقم واحد عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".



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