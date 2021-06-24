ريما فقيه تنشر صورة نادرة لوالدها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت ملكة جمال أميركا ريما فقيه صورة لها في طفولتها مع والدها بمناسبة عيد الأب وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلّقت ريما فقيه على الصورة قائلة: "أحبك يا أبي". وانهالت التعليقات على الصورة من جانب المتابعين الذين عبروا عن محبتهم لريما فقيه والطريقة التي عايدة والدها فيها.



ويشار الى أن ريما فقيه عايدة زوجها وسيم صليبي في عيد الأب ونشرت صورته مع أولادها على حسابها الخاص وعلقت عليها قائلة: "شكرا لأنك ربيت أطفالنا بحبّ وولطف وصبر. نحتفل بك اليوم وكل يوم".

المصدر - الفن