الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

مهرجان جرش ينطلق ب ٢٨ تموز وتامر حسني وعاصي الحلاني أبرز المشاركين

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

بحث إمكانية استقدام عاملات منازل من بورما

التنمية: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر في زيارة عمل

التعامل مع 151 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الأحد، 19-06-2022 10:26 ص

ريم البارودي تشارك صورة بخاتم خطوبة

6904286-355660858


الوكيل الإخباري-فاجأت الممثلة المصرية ريم البارودي متابعيها بإعلانها عن خطوبتها على رجل لم تكشف هويته.

ونشرت البارودي صورة ضمن خاصية القصة في صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ليدها اليمنى التي بدا فيها خاتم الخطوبة الماسي على يد رجل واضعاً ساعة من دون أية تفاصيل إضافية، الأمر الذي أثار الجدل في حين لم تعلن بعد بشكل رسمي عن ارتباطها.

اضافة اعلان


إشارة إلى أن البارودي كانت انفصلت عن الفنان أحمد سعد عام 2016 الذي تزوج من الفنانة سمية الخشاب لاحقاً وانفصلا.


ومن ناحية أخرى، كانت لـ ريم البارودي مشاركة في مسلسل "نقل عام" تدور أحداثه في 30 حلقة من إخراج عادل أديب، بطولة: سوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمود حميدة، وأحمد بدير، ودينا، وغيرهم.


 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211029194749565

مخرج مسلسل الشادر يكشف سبب استبعاد ياسمين صبري من بطولته

وائل-عبد-العزيز-وشقيقته-ياسمين-710x400

وائل عبد العزيز يقدم رسالة اعتذار لشقيقته !

WhatsApp Image 2022-06-19 at 11.30.51 AM

البوستر الرسمي وموعد عرض فيلم عمهم لمحمد امام

1a1e44f5-fe81-4d98-8918-6957b397491a

دنيا عبد العزيز تكشف عن تفاصيل أخر لقاء بينها وبين والدتها

screenshot_66

صورة لوالدة الفنان سعد لمجرد في حفل موسم جدة تشعل مواقع التواصل

rtiudthfdgfds

ياسمين صبري تنسحب من مسلسل " الشادر "

أخبار متعلقة
4106705_1655543646

إبن أحلام يشارك الجمهور صورة له مع أصالة

62019121435381946592280

أمل عرفة تهنئ ابنتها بيوم ميلادها .. صورة

102-5-730x438-1-730x438

أحدث ظهور للفنان ناصيف زيتون .. صورة

main_image61b770ebdbb43

علا الفارس تطل على جمهورها بصور جديدة .. وهكذا علقت !

WhatsApp Image 2022-06-15 at 2.12.29 PM

أحدث ظهور للفنان التركي كرم بورسين

92893

سلاف فواخرجي ووائل رمضان يحتفلان بيوم ميلاد ابنهما -صورة