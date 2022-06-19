ريم البارودي تشارك صورة بخاتم خطوبة

الوكيل الإخباري-فاجأت الممثلة المصرية ريم البارودي متابعيها بإعلانها عن خطوبتها على رجل لم تكشف هويته.



ونشرت البارودي صورة ضمن خاصية القصة في صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ليدها اليمنى التي بدا فيها خاتم الخطوبة الماسي على يد رجل واضعاً ساعة من دون أية تفاصيل إضافية، الأمر الذي أثار الجدل في حين لم تعلن بعد بشكل رسمي عن ارتباطها.

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إشارة إلى أن البارودي كانت انفصلت عن الفنان أحمد سعد عام 2016 الذي تزوج من الفنانة سمية الخشاب لاحقاً وانفصلا.



ومن ناحية أخرى، كانت لـ ريم البارودي مشاركة في مسلسل "نقل عام" تدور أحداثه في 30 حلقة من إخراج عادل أديب، بطولة: سوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمود حميدة، وأحمد بدير، ودينا، وغيرهم.







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