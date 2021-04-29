ريم عبدالله تكشف حقيقة علمها مسبقاً بمقلب رامز جلال.. فيديو

الوكيل الاخباري - أوضحت الفنانة السعودية ريم عبدالله حقيقة معرفتها مسبقاً بمقلب الفنان المصري رامز جلال ضمن الحلقة الخاصة بها من برنامج "رامز عقله طار". وجاء هذا في فيديو نشرته على حسابها الخاص في "سناب شات" وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".



حيث طمأنت ريم متابعيها ومحبيها على أنها بخير بعد المقلب، وأشارت إلى أنها لم تكن تعرف أبداً بما سيحدث ولم يُخيّل إليها أنها ستقع ضحية مقلب رامز جلال، كما لم تتوقع أن يصوّر الأخير في السعودية.

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ولفتت إلى أنها لم تتأثر كثيراً بما حدث ولم ترغب في الصراخ، موضحةً أن السقوط هو أكثر ما أزعجها. وتفاعل معها إثر هذا الكثير من المتابعين، وشكّك بعضهم في حقيقة سقوطها.





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