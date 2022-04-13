ريهام سعيد تعتذر لهذا الممثل

الوكيل الإخباري - بعد حملة الانتقادات التي وجهت لها بسبب كلامها عن الممثل المصري صلاح عبد الله، خلال مقابلة لها في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على قناة "النهار"، إضطرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لتقديم الإعتذار له، وذلك بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



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وشاركت ريهام سعيد الجمهور صورة لـ صلاح عبد الله، وعلقت عليها: "الاعتذار واجب. انا بعتذر لعمي و عمنا كلنا الفنان القدير صلاح عبد الله عن ما جاء عن لساني في برنامج سابع سما. عم صلاح وضح لي ان الاكونت الذي تم سبي من خلاله هو اكونت فيك و ليس له اي علاقه به . انا اسفه يا عم صلاح بحيك".



وكانت ريهام سعيد قد أكدت سابقاً بأن صلاح عبد الله قام بالهجوم عليها أكثر من مرة، وقالت: "من المفروض بأن الفنان صلاح عبد الله يكون أكبر وأنضج من كده".





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