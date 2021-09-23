الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 04:05 م

ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ كورونا - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على حسابها عبر "إنستغرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.

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ونشرت سعيد صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".


وأضافت: "إحساس غريب وانت عندك حاجه مميتة.. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة".


وتابعت: "شكرا يا رب على حبك لي وشكرا على ابتلائك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بي.. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب، أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه.. استحملت وصبرت على افتراء وظلم كتير".


واستكملت: "يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل علي محنتي، أنا راضية بأي شيء".


وأضافت: "نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح، إنت بتاخد ذنب رهيب إنتوا بتاخدوا من أعصابنا وصحتنا وكلهعلى باطل، خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي وهاتقعدلك في أعز ما عندك".

 

وختمت: "أرجو الدعاء بالخير لي".

 


 

المصدر - نواعم 

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