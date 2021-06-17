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الخميس، 17-06-2021 09:43 ص

ريهام سعيد تكشف عن إصابتها بهذا المرض

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الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد،  عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن  إصابتها بمرض السكري.

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وقالت ريهام: “أنا طلعت تحاليلي أوحش حاجة والحمدلله وهو من التحاليل اللي ضايقتني أوي بخصوص السكر.. أنا اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول إن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا، لأن إحساس الظلم أكتر حاجة بتوجع وبتضايق، وعايزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم ومفيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا.

وأكدت ريهام أن الوقت قد حان لتعتني بنفسها بعد ان كانت لأكثر من 20 سنة تهتم بالناس وعملها وأقاربها وعائلتها.

 

وأشارت إلى إصرارها على النجاح والحفاظ على عمرها من أجل الوقوف لجانب ابنها وهي بكامل صحتها.

 

ودعت ريهام مصابي السكر للمحافظة على صحتهم ، لافتة أنها تسامح كل من زعجها على أن يعطيه الله على قدر النية.

 

وقالت: “لما وصلتني التحاليل حبيت أقولهم خلوا بالكم من نفسكم ومفيش حاجة في الدنيا مستاهلة لأن كل حاجة هتعدي، وما تاخدوش فوق طاقتكم، لأن ربنا عارف أنه بيدي كل واحد حاجة عارف إنه هيتحملها.. ما تضايقوش نفسكم أبدًا”.


المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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