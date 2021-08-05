الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 02:44 م

ريهانا تدخل نادي المليارديرات لتصبح أغنى مغنية في العالم

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الوكيل الإخباري - دخلت النجمة العالمية ريهانا، نادي المليارديات بعد تحقيق علامتها التجارية Fenty Beauty قيمة تسويقية ضخمة خلال الفترة الأخيرة.

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فبحسب ما نشر موقع "فوربس"، فإن ثروة ريهانا وصلت الى 1,7 مليار دولار، لتصبح أغنى مطربة في العالم.

 

ولم تكن الموسيقى هي السبب وراء الغنى الذي تتمتع به المغنية وإنما يعود الفضل لعلامتها التجارية والتي تبلغ قيمتها 1,4 مليار دولار، كما وتمتلك 50 في المئة من قيمة الشركة بالإضافة لشركة الملابس الداخلية Savage x Fenty، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.

 

وتحظى المغنية بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها الى 101 مليون متابع على "إنستغرام" و102.5 مليون على "تويتر".

 

هذا وتداولت وسائل إعلام معلومات عن قيام المغنية بتأجير قصرها في بيفرلي هيلز، بمبلغ 80 ألف دولار شهريا.

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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