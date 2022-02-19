زكي فطين عبد الوهاب في العناية المركزة

الوكيل الإخباري - دخل الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب العناية المركزة أمس بعد شعوره ببعض المضاعفات نتيجة إصابته بمرض السرطان للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة.

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وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير قائلاً في تصريحات صحافية إنه شعر ببعض التعب وفضل دخوله المستشفي والبقاء في العناية المركزة بضع ساعات، وهو الآن حالته جيدة وخرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية.

وكان زكي فطين عبد الوهاب، قد كشف سابقا تفاصيل إصابته بورم في المخ، موضحا "أن أعراض الإصابة بالسرطان بدأت بوجع في ركبته"، مشيراً "إلى أن الأعراض بدأت بوجع في ركبتي واعتقدت أنه من قلة المشي.

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