زمن عبد الله تنشر كواليس مسلسل نوح العين

الوكيل الإخباري - اختارت الفنانة زمن عبد الله مجموعة من الصور والفيديوهات لها من كواليس مسلسل "نوح العين"، وعلقت وكتبت: خلف كواليس مسلسل "نوح العين"، أحبكم يا أجمل كاست وأجمل فنانين.

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يُذكر أن مسلسل نوح العين أحد الأعمال الدرامية الخليجية التي تدور في إطار اجتماعي، حيث يناقش العمل مجموعة من المشكلات والأحداث الاجتماعية ويبحث طرق حلها. العمل من بطولة الفنانين: محمد المنصور، هدى الخطيب، حسين المنصور، علي جمعة، عبد الله ملك، مرام البلوشي، زمن عبد الله، محمد جابر، غرور، تأليف جمال الصقر، وإخراج مصطفى رشيد.





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