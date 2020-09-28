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الإثنين، 28-09-2020 11:32 ص

زهير عبد الكريم يكشف سبب انسحابه من باب الحارة 11

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان السوري زهير عبد الكريم عن اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا، معتبراً أن الوضع العام لم يناسبه، وآلية التعامل لم تكن كما يليق، مضيفاً أن الدور والشخصية في هذا الجزء لم تغريه للمشاركة بالعمل.

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وتحدث زهير عبد الكريم عن الوضع العام للفنانين وخاصة الممثلين منهم، وغياب احترام الممثل بعدما طغت المصلحة، معلناً رفضه أسلوب التعامل هذا، مطالباً الفنانين أنفسهم ألا يقبلوا بأي حالة لا تضع كرامة الممثل على رأس التعامل.


 

شاشة نيوز

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