زواج شقيق الوليد مقداد يتصدر الترند

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر زواج المعتصم بالله شقيق نجم قناة "طيور الجنة" الوليد مقداد ، من الفنانة الأردنية أمل قطامي، نجمة قناة “كراميش”.

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وأثار هذا الخبر الجدل وصدمة المتابعين، إذ لم يصدقوا، فعلقت إحداهم عن فارق العمر بينهما:"من المستحيل أن يتزوج الثنائي خاصة أن أمل أكبر من عصومي بسنة، كما أنها لا تحب والدته مروة حماد".

وكانت قررت عائلة مؤسس قناة "طيور الجنة" خالد مقداد مغادرة تركيا والتوجه لمقرّهم الرئيسي الى الكويت، وذلك بعد سفر الوليد مقداد اليها منذ أيام برفقة زوجته نور غسان.

وكشف المعتصم بالله مقداد عن تجهيزات السفر، وشراء العديد من الحلويات لمعارفهم في الكويت.

المصدر - الفن

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