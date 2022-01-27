الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 10:38 ص

زواج طارق العريان ونيكول سعفان يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - تواصلت عارضة الازياء نيكول سعفان مع متابعيها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي واجابت على كثير من الأسئلة التي طرحها الجمهور لها، من بينها أسئلة تخص علاقتها بحبيبها المخرج المصري طارق العريان، طليق الفنان السورية أصالة.

ومن أبرز التعليقات جاء التالي: "ليش مش بتنزلي صور مع جوزك طارق العريان." لترد نيكول : "ترقبوا صورنا قريباً "من دون ان تصحح اي معلومة حول ان كان طارق زوجها أو لا وان كان ذلك يدل على شيء فهو على ان علاقتهما جدية والزواج قريب جدا ان لم يحدث في السر.

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