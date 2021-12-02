زواج عمرو يوسف على كندة علوش يحدث بلبلة - صورة

الوكيل الإخباري - انها ليست المرة الاولى التي ينتشر فيها خبر زواج الممثل المصري عمرو يوسف زوج الممثلة السورية كندة علوش من الممثلة المصرية أمينة خليل.

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وفي التفاصيل، أعاد المتابعون تداول هذه الشائعة بعدما نشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عمرو يوسف وأمينة خليل وهي ترتدي فستاناً أبيض.

ما أثار الجدل الا ان الموضوع عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، حتى ان كل من عمرو وكندة وامينة لم يعودوا يردون عليها بل يتجاهلونها مثل كل الاخبار السخيفة التي تهدف الى زعزعة صيتهم.





المصدر - الفن