زوجة أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري- كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة مؤخرًا ونقله إلى المستشفى، مطالبة بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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قالت منال الصيفي ان حالته مستقرة وفي تحسن مستمر بعد خروجه من العناية المركزة، ولكن مش عارفين هيخرج من المستشفى امتى، وطالبت جمهوره بالدعاء له.



ومن جانبه، طالب الفنان عمرو عبد العزيز، من متابعيه بالدعاء لـ أشرف مصيلحي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث كتب منشورًا جاء فيه: أرجو الدعاء للصديق العزيز، أشرف مصيلحى، بالشفاء العاجل،ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين.



واختتم عمرو عبد العزيز، حديثه قائلًا: إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، أشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.



وكانت المخرجة منال الصيفي، أوضحت في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن الفنان أشرف مصيلحي وضع في العناية المركزة بسبب التهاب في جسده، مضيفة: للأسف أشرف في الرعاية بسبب التهاب في جسمه، لحد امبارح الدكاترة مكانوش عارفين يسيطروا على الالتهاب ده، ولكن الحمد لله هو دلوقتي في حالة تحسن، وأتمنى أنه يخرج من المستشفى في أقرب وقت.

القاهرة 24

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