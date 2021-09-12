الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الأحد، 12-09-2021 02:41 م

زوجة الوليد مقداد تتعرض للتنمر - صورة

23-08-21-788900657


الوكيل الإخباري - بعد زواجها من نجم مواقع التواصل الاجتماعي الوليد مقداد، انتشرت صور عديدة للشابة نور غسان مقداد خصوصاً بعد ان وصل حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من مليون متابع.

اضافة اعلان

 

ولاحظ المتابعون أن لفة حجاب نور يمكن أن تكون أجمل وتليق أكثر مع ملابسها وستايلها كونها شابة وعروس جديدة اضافة الى انها لا ترتدي الا اللفة البيضاء فتنمر البعض عليها وعلقوا ساخرين من الشابة الجميلة وقالوا أنها لا تمتلك الا لفة واحدة لا ترتدي غيرها الا ان قصم آخر ممن المعلقين دافعوا عنها مشيرين ان الموضوع ذوق ورأي خاص ولا يحق لأحد التدخل.

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_7_1_2_30_28_602

خالد النبوي يتلقى هدية من ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده - فيديو

وقود

أزمة البنزين في لبنان تجمع فنانين على المحطة نفسها - صورة

img-210409075735-80-stars-new

الفنانة كارول سماحة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

15-08-21-330671378

شاهد ...فخامة منزل كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز

BeFunky-collage-2021-09-12T103519.840

زوجة فائق حسن الأولى تخطف الأنظار بجمالها - صورة

8188000_1501511510

وفاة ممثلة مصرية شهيرة - صور

أخبار متعلقة
BeFunky-collage-28-7

ما سبب غياب والد زوجة الوليد مقداد عن حفل الزفاف؟