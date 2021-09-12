زوجة الوليد مقداد تتعرض للتنمر - صورة

الوكيل الإخباري - بعد زواجها من نجم مواقع التواصل الاجتماعي الوليد مقداد، انتشرت صور عديدة للشابة نور غسان مقداد خصوصاً بعد ان وصل حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من مليون متابع.

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ولاحظ المتابعون أن لفة حجاب نور يمكن أن تكون أجمل وتليق أكثر مع ملابسها وستايلها كونها شابة وعروس جديدة اضافة الى انها لا ترتدي الا اللفة البيضاء فتنمر البعض عليها وعلقوا ساخرين من الشابة الجميلة وقالوا أنها لا تمتلك الا لفة واحدة لا ترتدي غيرها الا ان قصم آخر ممن المعلقين دافعوا عنها مشيرين ان الموضوع ذوق ورأي خاص ولا يحق لأحد التدخل.

المصدر - الفن