زوجة باسل خياط تتحدث عن نهاية مسلسل الثمن

الوكيل الإخباري- تحدثت السيدة ناهد زيدان عن دور زوجها الممثل السوري باسل خياط في مسلسل "الثمن".

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وقالت في مقابلة لها ضمن برنامج et بالعربي:"أنا وباسل كنا من زمان عم نحكي إنه لازم يعمل دور حب لأنه أنا بشوف إنه صارلنا زمان كثير ما شفنا مسلسل فيه هلقد حقيقية بالحب".



وتعليقا على النجاح الكبير الذي يحققه باسل من خلال الدور الذي يؤديه في المسلسل، قالت زيدان:"انا مبسوطة كتير، يعني انا بتفرج بقول واو"، وعن تشابه شخصية "زين" مع شخصيته الحقيقية، قالت:"اكتر شي خلاني اتعلق بباسل من اول يوم قابلته لهيدا اليوم، انو بياكل هم الطرف التاني اكتر ما ياكل همه، يعني بياكل هم اني انا كون مبسوطة اكتر ما ياكل هم انو يكون هوي مبسوط".



اما عن نهاية المسلسل، اشارت ناهد الى انها لا تستطيع الكشف عنها لكنها تؤكد انها ستكون نهاية سعيدة.





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