زوجة سعد الصغير تعلن انفصالها عنه رسميا

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة برلنتي عامر، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المطرب سعد الصغير، بعد قصة حب جمعتهما، حيث تزوجا لمدة عام.



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وكتبت: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".





يذكر أنه كانت تجمع سعد الصغير وبرلنتي عامر علاقة حب، منذ ثلاث سنوات، ومنذ اليوم الأول طلب سعد منها الزواج، وكانت تفكر خلال السنوات الماضية، حتى تزوجا في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي بعد فترة كبيرة من الخطوبة استغرقت ما يقرب من عام.



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