الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

الإدارة المحلية تدعو للإبلاغ عن الآبار المهجورة

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

المركزي يستحدث خطا ساخنا

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

إصابات كورونا عالميا تصل إلى 394.9مليون إصابة

غزة: 5 وفيات و4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية في الإمارات تثير مزيداً من الجدل

كيف تحولت مصر من دولة عاجزة في الكهرباء إلى مصدرة في 7 سنوات؟

الإثنين، 07-02-2022 11:41 ص

زوجة سعد الصغير تعلن انفصالها عنه رسميا

emarat-news_2022-02-06_13-44-08_452064


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة برلنتي عامر، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المطرب سعد الصغير، بعد قصة حب جمعتهما، حيث تزوجا لمدة عام.

اضافة اعلان

 

وكتبت: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".

يذكر أنه كانت تجمع سعد الصغير وبرلنتي عامر علاقة حب، منذ ثلاث سنوات، ومنذ اليوم الأول طلب سعد منها الزواج، وكانت تفكر خلال السنوات الماضية، حتى تزوجا في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي بعد فترة كبيرة من الخطوبة استغرقت ما يقرب من عام.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
324171-335456038

ابنة مشاري البلام الصغرى تثير ضجة بتشابه ملامحها مع والدها الراحل- صورة

16442295180747249

وفاة المخرج المصري أحمد يحيى

F3B9A8C3-4E2A-4542-90B5-03D92459B405

وفاء عامر.. علينا استقبال فريق منتخب مصر بالزهور

joanna-malah-2

جوانا ملاح تزيد انتشارها فور اطلاق اغنيتها إنت عود-فيديو

_108370912_gettyimages-475677844-594x594

شاهد..إليسا تتعرض لموقف طريف اثناء القاء التحية على الجمهور

7312191_1629447122

ستاثام ووايتلي يستقبلان طفلهما الثاني