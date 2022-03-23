زوجة سيد رجب تتهمه بطردها من المنزل وهو يرد

الوكيل الإخباري - كشفت كيكي نيسليون، زوجة الفنان سيد رجب، والتي تحمل الجنسية الأميركية، عن طرد زوجها لها من منزلها رغم اتفاقهما على الانفصال بهدوء، إلا أنه رفض إعطاءها حقوقها وطردها من المنزل، وعبرت عن أزمتها معه قائلة: "سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أي حقوق فيها، في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به".



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وأضافت: "منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، حيث أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها" .



وصرحت أنهما اتفقا على الانفصال بهدوء، مضيفة: "اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب. بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق".



متابعة: "إنه أمر مثير للدهشة أن ينكر سيد رجب الآن أنني استثمرت أموالي الخاصة في بيت دهشور، وأن يمنعني ويحرمني من حقوقي في هذا البيت .

وأضافت: "ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبق لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة، وبعد أن تحملت مصروفات تعليم ابنه في أرقى المدارس بعد نقله من المدرسة الحكومية التي كان مسجلاً بها والتي كان يصل عدد تلاميذ الفصل الواحد بها أكثر من ٦٠ تلميذاً، ولم أكن أرغب في سرد هذه التفاصيل إلا أنه أجبرني على ذلك بعد إنكار كل هذه الأفعال التي قمت بها من أجله وأجل أولاده عن حب وعاطفة، مع العلم أنني أيضا كنت متحملة مصروفات الحياة اليومية، والهدايا والطلبات التي كنت أعود بها بعد كل رحلة للولايات المتحدة الأمريكية.







لها