زوجة طارق العريان الأولى تفاجئ الجميع وتقلب الطاولة على أصالة

الوكيل الاخباري - هاجمت الزوجة الأولى للمخرج الفلسطيني الأصل، طارق العريان، الفنانة السورية أصالة نصري، بعد نشر الأخيرة صورة جمعت العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان.

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ونشرت الزوجة الأولى هالة العتال، منشورا على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت فيه موقفها الذي "قلبت فيه الطاولة" على منشور أصالة، من خلال دفاعها عن زوجها السابق.



وقالت العتال باللهجة المحكية في مصر، معلقة على اتهام العريان بالخيانة، مشيرة إلى أنها ترد لأول مرة على الأخبار المتدولة: "الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنت دلوقت".



وتابعت الزوجة، بحسب صحيفة "لها" المتخصصة بالمرأة: "الزواج والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت".



وأضافت العتال: "أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه".



واعتبرت العتال أن كل ما حدث هو مجرد "نصيب" وأن الأهم في هذه الأوقات هو الأولاد، وقالت: "كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وأنت عارفة ده كويس جداً، والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة، وهو حر وأنتي عيشتي معاه 13 سنة وأنا



عيشت 10 سنين، ومعملتش أي حاجة من ده عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس".



ووجهت الزوجة السابقة رسالة شكر إلى طارق العريان، والد ابنها، لوقوفه بجانيها في حل مشكلتها، مشيرة إلى أنه كان سندا وأمانا، وأضافت: "بعرفك وأنا عمري 18 سنة كنا صغيرين، واتجوزنا، وأحلى حاجة عمر حبيبي القمر اللي معك اللي بشكرك عليه في حياتي، ويا رب احفظه ليا وليك هو واخواته، أنت راجل وأب محترم لأولادك، وأنت بالنسبة ليا صديقي، وحبيبي وابن بلدي، وبشكرك من قلبي على كل حاجة، مع أني لسه كنت بكلمك".



وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع كلمات الزوجة الأولى، معتبرين أنها قدمت "درسا في الأخلاق"، حيث "قلبت الطاولة" بكلماتها التي وجهتها لزوجها، بعكس أصالة.



وأكدت العتال في نهاية كلامها أن زوجها السابق وقف إلى جانبها في أكثر من مناسبة، وأنها كانت تشهر بالارتياح لكلماته ودعمه المعنوي، الذي جعلها تقف على أقدامها من جديد، وطالبته بأن يعيش حياته، لأنها الوحيدة التي كانت تعلم "إلى كنت أنت فيه"، على حد تعبيرها.

المصدر : سبوتنك







