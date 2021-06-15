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الثلاثاء، 15-06-2021 10:32 ص

زوجة طوني عيسى تثير الجدل بتعليقها يوم ميلاده - صورة

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الوكيل الإخباري - احتفلت أمونة عيد زوجة الممثل طوني عيسى بعيد ميلاده الذي صادف أمس الإثنين في 14 من حزيران.

ونشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام صورا لطوني وعلقت عليها بالقول: "تحققت أمنيتنا هذا العام. نحن نحتفل أخيرًا بعيد ميلادك كزوج وزوجة، أنت الآن زوجي، شريكي في الحياة، أفضل صديق لي، ضوء حياتي، والشخص الذي يحافظ على قلبي ينبض… إلى الرجل الذي أحبه ونجم حياتي "أسعد عيد ميلاد حبي".

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وتعتبر هذه المناسبة هي الأولى لطوني عيسى وزوجته سويًا بعدما احتفلا بزواجهما الشهر الماضي بحضور الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه الفنية.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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