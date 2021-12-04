زوجة ظافر العابدين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء - صور

الوكيل الإخباري - لاول مرّة، ظهر الممثل التونسي ظافر العابدين مع زوجته البريطانية الاصل على السجادة الحمراء، خلال مهرجان القاهرة السينمائي. وقد خطفت بجمالها قلوب الجمهور، الذي انبهر بجمالها.

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وعلّق العابدين: "مسرور للغاية برد فعل الجمهور على العرض العالمي الأول لفيلمي"ghodwa" الليلة الماضية.شكراً جزيلاً لكل الفريق الرائع الذي صنع هذا الفيلم. شكر خاص لزوجتي الجميلة جوان فاريل على دعمها المستمر.







المصدر - لبنان 24