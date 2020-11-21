السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 09:07 ص

زوجة ماجد المصري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، عن تعافيها من فيروس كورونا ، حيث انها خضعت لفحص كورونا أخر جاءت نتيجته سلبية .

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حيث انها قالت : "أنا الحمد الله سليمة وزي الفل، وعملت pcr تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللي كانت بتدعيلي وبتسأل عليا، بشكر جوزي حبيبي اللي تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلي وأصحابي، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".

المصدر : لها 

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