زوج الفنانة انتصار الشراح يكشف موعد وصول جثمانها للكويت

الوكيل الإخباري - أعلن مازن التميمي زوج الممثلة الكويتية الراحلة إنتصار الشراح عن موعد دفن جثمانها، وذكر بتصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنها سوف تُوارى الثرى صبيحة يوم الجمعة، المقبل، في مقبرة الصليبخات في الكويت، وكذلك ذكر أن العزاء سيكون في المقبرة نفسها بعد الدفن أو عن طريق الهاتف، نظراً للظروف الحالية، ولاتباع الاحترازات اللازمة.

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يُذكر أن انتصار الشراح تُوُفِّيَتْ عن عمر يناهز 59 عاماً في مستشفى وليستو في العاصمة البريطانية لندن، بعدما انتكست حالتها الصحية، وقد غادرت الكويت في 13 من شهر تموز لاستكمال العلاج في لندن، بعد معاناتها لأشهر طوال ومكوثها في العناية المركزة بالمستشفى الأميري، إثر تعرُّضها لمضاعفات على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، كما اشتكت أخيراً من مشاكل صحية في الكلى.



وقد ذكر زوجها أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة في لندن لرجوع الجثمان إلى الكويت.

المصدر - الفن