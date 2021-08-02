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الإثنين، 02-08-2021 01:45 م

زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز ينشر فيديو مؤثر لأجمل لحظاتهما.. شاهد

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الوكيل الاخباري - شارك الفنان المصري أحمد العوضي، متابعيه عبر حسابه على

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"فيسبوك" بفيديو يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على نغمات أغنية «البنت القوية» للفنان وائل كفوري، حيث ضم الفيديو أفضل اللحظات التي عاشها العوضي وياسمين خلال فترة الزواج.
وعلق العوضي على الفيديو قائلاً: "يا ويلي من حبه".

 

وكان العوضي قد أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الفترة الماضية لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

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