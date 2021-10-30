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السبت، 30-10-2021 01:20 م

زوج فوز الفهد يتصدر الترند - فيديو

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الوكيل الإخباري - كالعادة دائما ما تثير الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الجدل بإطلالاتها، وهذه المرّة خطف زوجها رجل الإعمال عبد اللطيف الصراف الأنظار بأول ظهور له، اذ تصدّر الترند وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدت فوز وهي تلقي التحية على الناس.

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وكانت قد اختلفت فوز الفهد في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أن زوجها يريد التأني في ترتيب المنزل الجديد ونقل الأغراض القديمة وفصل ما يحتاجون إليه عن ما يريدون الإستغناء عنه، وهذا ما رأته غير صحيح.

 

 

المصدر - الفن 

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