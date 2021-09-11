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السبت، 11-09-2021 12:48 م

زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة زفافه مع زوجته الثانية - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري محمود المهدي صورة في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل بين المتابعين.

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وظهر محمود في الصورة من حفل زفافه مع زوجته الثانية، مع العلم أن الجمهور ينتظر حفل زفافه من الممثلة المصرية منة عرفة.


وعلق المهدي على الصورة قائلاً: دي الزوجة الثانية الناس الي قعدت تهاجم اني متجوز ٣ مرات وتعدد وكلام كتير انت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكانها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما انا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم .


وتستعد منة للإحتفال بزفافها على المهدي في القريب العاجل، بعد أن كان قد عقدا قرانهما منذ بضعة أسابيع.


الجدير بالذكر، ان منة ومهدي كانا قد تعاونا سوياً في فيلم "666"، والفيلم من تأليف أحمد عاشور ومن إخراج وائل عبد القادر.

 


 

المصدر - الفن 

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