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السبت، 01-10-2022 02:04 م

زينة باسم تروي قصة مساعدة عبلة كامل لها

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الوكيل الإخباري-تحدثت الفنانة زينة باسم عن حبها الشديد للفنانة عبلة كامل، مشيرة إلى أنها ساعدتها كثيراً في بداية حياتها وقت مشاركتهما معاً في مسلسل عفاريت السيالة.

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وقالت زينة خلال لقاء لها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج أسرار النجوم إنها لا تنسى وقوف عبلة كامل بجانبها كثيراً.

وأضافت: "ساعدتني قوي ووقفت جمبي قوي دي مش وقفت جمبي عادي، دي لما كنت أعيط كانت تطلع لي الأوضة وتقولي مالك يا حبيبتي وتحل لي مشاكلي".
وتابعت: "وقت تصوير عفاريت السيالية لو حد ضايقني هي اللي كانت بتجيب لي حقي وعلى طول كنت قاعدة عندها في الأوضة".


ولفتت إلى أنها تغيرت عن بدايتها قائلة: "لو كان حد عمل حاجة زعلتني أو ضايقتني ممكن أعديها أو أطنشها أو مخدش بالي منها، لكن دلوقت لو حد عمل حاجة ليا معرفش بقيت بشوفها كبيرة ليه وبقيت أتضايق جدا".


وعلقت على الأمر قائلة: "كل مرحلة بنتغير فيها وبنتكلكع لما بنكبر فبنقوى والغلطة بتبقى بفورة"، مشيرة إلى أنها تقول كلمة لا باستمرار: "أقول غيرها من يوم ما اتولدت، وعندي لأ أسهل من آه، ولأ بتخليني مفكرش"، مؤكدة أن هذا أضرها في حياتها المهنية والشخصية.

 

ونفت زينة وجود أي قصة حب في حياتها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تهتم فقط بأولادها وعائلتها، معلقة: "قلبي يدق على طول مع أولادي، ومفيش قصة حب في حياتي ومعنديش وقت وليس عندي حاجة أعطيها لأحد".

 

ليالينا

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