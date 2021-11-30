الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 03:39 م

زينة تعلن دخولها عالم المنصات الرقمية

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة زينة عن خوضها أولى بطولاتها عبر المنصات الإلكترونية في مسلسل "420 دقيقة"، والذي يشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء.

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وأعلنت زينة في تصريحات صحافية أن المسلسل هو تجربتها الأولى على المنصات الرقمية، والتي تعتبر في الفترة الحالية ضرورة ملحّة لزيادة الإنتاج الدرامي الذي بدأ يتراجع في السنوات الماضية.

 

المصدر - لها 

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