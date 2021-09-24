الجمعة 24-09-2021
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الجمعة، 24-09-2021 10:49 ص

زين عوض ونجوى كرم تشعلان المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

مهرجان جرش


الوكيل الإخباري - حلقت الفنانتان زين عوض ونجوى كرم في فضاءات الطرب وزينتا أجواء جرش بالفرح في ثاني الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية بجرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 35 مساء أمس الخميس.

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الفنانة زين عوض بدأت ليلة الفرح وغنت من التراث الأردني والشامي وردد الجمهور أغنيتها '' يا ترى تهواني" وغنت لسميرة توفيق' حيا الله بليالي الصيف. و بأجمل أغانيها حلقت شمس الأغنية نجوى كرم في سماء المسرح وغنت لجرش "جاية يا جرش جاية"، وقد تفاعل الجمهور مع أغانيها والتي منها "خلي كتفك على كتفي" و" يا راكب" و " الاسمراني" و"روح روحي" و "خليني شوفك بالليل" وسط تفاعل الجمهور الكبير الحاضر على مدرجات المسرح الذي رسم السلوك الحضاري وعشقه للفن والفرح.


وفي ختام الحفل قدم مدير المهرجان أيمن سماوي درع المهرجان للفنانتين زين عوض ونجوى كرم.

 

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