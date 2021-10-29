زين كرزون تصدم المتابعين باطلالتها- صورة

الوكيل الاخباري- صدمت الفاشنيستا زين كرزون متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وتداول الصورة عدد كبير من متابعيها إذ ظهرت زين بالصورة بالشعر الأحمر الناعم مرتدية قميص من الجلد ووضعت ماكياجاً ناعما تناسب مع إطلالتها.



وكانت زين قد شاركت مع متابعيها مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف صديقتها في أحد الفنادق في عمان، وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بفرح، وإعتمدت زين إطلالة ناعمة من فستان باللون الزهري طويل وبراق، وتسريحة شعر بسيطة حيث ربطت شعرها إلى الخلف.

المصدر: الفن