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الإثنين، 27-09-2021 11:45 ص

سابين ترزق بمولودها الأول - صور

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الوكيل الإخباري - بعد أن كانت الفنانة اللبنانية سابين قد زفت خبراً ساراً لمتابعيها وأصدقائها على حد سواء بإعلانها عن حملها، عادت اليوم لتبشرهم بإنجاب طفلها إيلي سيرجو عيد، بخير وسلامة.

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ونشرت سابين صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تُظهر يدها ويد زوجها ومولودهما الجديد في المستشفى.


وعلقت سابين قائلة :" 25 أيلول / سبتمبر 2021، ولد الحب الحمد لله حبيبي ايلي سيرجيو عيد، اهلا بك في عالمنا حبيبي بارك الله فيك وبكل اطفال العالم".


يشار إلى أن سابين احتفلت بزفافها في شهر أيار المنصرم بسرية وبعيداً عن الإعلام بسبب وفاة والد العريس من جراء إصابته بفيروس كورونا، وكان لافتاً تواجد الفنان اللبناني رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش في الصور.

 


 

المصدر - الفن 

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