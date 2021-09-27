سارة الكندري تخلت عن ابنتها وهذه ردة فعل زوجها أحمد العنزي

الوكيل الإخباري - صرّح احمد العنزي طليق الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري عبر حسابه الشخصي في سناب شات، ان طليقته تحاربه بإبنتهما الوحيدة التي رمتها في الشارع قائلة بأنها لا تريدها.

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علّق الجمهور بشكل متفاوت على الموضوع متهماً الثنائي بالسعي الى الشهرة وراء نشر اخبارهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتقدهم آخرون لأنهم يعاملون ابنتهم وكأنها لقيطة.

وكان احمد العنزي عبّر برسالة مؤثرة اثر طلاقه من سارة الكندري واصفاً تجربة الطلاق بأنها من اصعب التجارب: "لحظة الطلاق هي من اصعب الحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت..لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية."

المصدر - الفن