الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 10:01 ص

سارة عبد الرحمن تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر " عن تعافيها من فيروس كورونا .

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حيث انها قالت : “بطمنكم أنى الحمد لله بقيت سلبي كورونا وبدأت أهو أرجع للحياة واحدة واحدة، الموضوع بصراحة مكانش سهل خالص بس الحاجة الوحيدة اللي هونت عليا هي سؤالكم ودعواتكم، وشكر خاص جداً للدكاترة اللي من غيرهم ماعرفش كانت ها تعدي إزاي، ربنا يقوي الكل وميحرمش حد من حبايبه”.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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