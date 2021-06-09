سارة فرح تشارك في حفل المايسترو طاهر مامللي في دار الاوبرا

الوكيل الإخباري - شاركت النجمة سارة فرح ضمن حفل المايسترو طاهر مامللي، الذي أقيم على خشبة مسرح دار الأوبرا، مساء السبت في دمشق ليلة سبت 5 حزيران 2021. وقد أبهرت سارة الجمهور بأداء صوتها الطربي القوي وذلك في الحفل التكريمي الأوّل للموسيقار مامللي.

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أمّا الحفل الثاني فسيكون في قلعة حلب بتاريخ 11 حزيران.



ضمّ هذا الحفل العديد من نجوم الفنّ وأهل الصحافة والنواب والوزراء الذين استمتعوا بأداء سارة المتميّز، حيث غنّت شارة مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" من كلمات موريس منصور، تأليف جمال ناجي وحازم سليمان ومن إخراج عامر فهد، أما اللحن فكان بتوقيع مامللي، كما قدّمت سارة مسلسل "مقامات العشق" من كلمات محيي الدين بن عربي، وللكاتب محمد البطوش والمخرج أحمد إبراهيم أحمد، وألحان المبدع طاهر مامللي.



كان الحفل من تنظيم شمس أكاديمي بالتعاون مع "الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون" و"وزارة السياحة"، وقُدّم الحفل بالتعاون مع أوركسترا أورفيوس التي تضم أكثر من ثلاثين موسيقياً محترفاً، تحت إدارة المايسترو أندريه معلولي.

المصدر - نواعم